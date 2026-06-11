BIEN MANGER EN FAMILLE Square Louis Feuillade Nantes
BIEN MANGER EN FAMILLE Square Louis Feuillade Nantes lundi 24 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-24 17:00 – 19:00
Gratuit : oui GRATUIT En famille
?? ANIMATIONS ESTIVALES DU BREIL 2026 ?? ???? Pataugeoire du Square Louis Feuillade???? Lundi 24 août 2026???? De 17h à 19h ???? Bien manger en famille Comment allier équilibre alimentaire et plaisir de manger au quotidien ? Venez rencontrer Amandine, diététicienne, et Vanessa, infirmière au Centre de Santé du Breil, pour découvrir des conseils simples et pratiques à partager en famille. Au programme : ? Échanges conviviaux? Ateliers ludiques et participatifs? Astuces pour une alimentation saine et gourmande? Conseils adaptés à toute la famille Un moment de partage pour prendre soin de sa santé tout en se faisant plaisir ! ????? Animation gratuite – Ouverte à tous
Square Louis Feuillade Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr
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