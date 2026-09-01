Informations pratiques

Pontarlier

Bien vivre en ville

Place d’Arçon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Proposé par Commerce Pontarlier Centre.

Dans le cadre de la piétonnisation, les commerçants du centre-ville vous propose un après-midi pour prendre soin de vous. Au programme atelier plantation pour les enfants, stands bien-être & sensibilisation ludique. .

Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 39 03 commercepontarliercentre@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bien vivre en ville

L’événement Bien vivre en ville Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS