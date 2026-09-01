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AGENDA · Pontarlier

Bien vivre en ville Pontarlier

samedi 19 septembre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place d'Arçon
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Bien vivre en ville

Place d’Arçon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Proposé par Commerce Pontarlier Centre.
Dans le cadre de la piétonnisation, les commerçants du centre-ville vous propose un après-midi pour prendre soin de vous. Au programme atelier plantation pour les enfants, stands bien-être & sensibilisation ludique.   .

Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 39 03  commercepontarliercentre@wanadoo.fr

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English : Bien vivre en ville

L’événement Bien vivre en ville Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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