Bien vivre en ville Pontarlier
samedi 19 septembre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Bien vivre en ville
Place d’Arçon Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Proposé par Commerce Pontarlier Centre.
Dans le cadre de la piétonnisation, les commerçants du centre-ville vous propose un après-midi pour prendre soin de vous. Au programme atelier plantation pour les enfants, stands bien-être & sensibilisation ludique. .
Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 39 03 commercepontarliercentre@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bien vivre en ville
L’événement Bien vivre en ville Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Salon de l’Habitat Pontarlier 11 septembre 2026
- Vol au dessus d’un nid de coucou Ciné Culte Cinéma Olympia Pontarlier 11 septembre 2026
- Coulée du Mont d’Or Pontarlier 12 septembre 2026
- Exposition de travaux manuels Pontarlier 12 septembre 2026
- Cours d’allemand pour les adultes Pontarlier 14 septembre 2026