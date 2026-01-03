Informations pratiques

Lyon

Biennale d’Art Contemporain de Lyon

Lieux divers Lyon Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous en septembre 2026 pour la 18e Biennale d’art contemporain.

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Lieux divers Lyon 69123 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 46 65 65 info@labiennaledelyon.com

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English : Lyon Biennale of Contemporary Art

See you in September 2026 for the 18th Biennial of Contemporary Art.

L’événement Biennale d’Art Contemporain de Lyon Lyon a été mis à jour le 2026-07-17 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme