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AGENDA · Lyon

Biennale d’Art Contemporain de Lyon Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 3 janvier 2026
Adresse
Lieux divers
Ville
69123 Lyon
Département
Rhône
Tarif

Lyon

Biennale d’Art Contemporain de Lyon

Lieux divers Lyon Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-01-03

Date(s) :
2026-09-19

Rendez-vous en septembre 2026 pour la 18e Biennale d’art contemporain.
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Lieux divers Lyon 69123 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 46 65 65  info@labiennaledelyon.com

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English : Lyon Biennale of Contemporary Art

See you in September 2026 for the 18th Biennial of Contemporary Art.

L’événement Biennale d’Art Contemporain de Lyon Lyon a été mis à jour le 2026-07-17 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

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