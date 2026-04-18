La Chaise-Dieu

Biennale de la céramique

Jardin public La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

15ème édition avec des céramistes professionnels, des démonstrations et des animations tout au long de ces deux journées, organisée par le collectif Casa D’Art. Restauration sur place.

.

Jardin public La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 63 17 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

15th edition with professional ceramists, demonstrations and entertainment throughout the two-day event, organized by the Casa D’Art collective. Catering on site.

L’événement Biennale de la céramique La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay