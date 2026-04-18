Biennale de la céramique La Chaise-Dieu
Biennale de la céramique La Chaise-Dieu samedi 22 août 2026.
La Chaise-Dieu
Biennale de la céramique
Jardin public La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
15ème édition avec des céramistes professionnels, des démonstrations et des animations tout au long de ces deux journées, organisée par le collectif Casa D’Art. Restauration sur place.
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Jardin public La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 63 17 78
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English :
15th edition with professional ceramists, demonstrations and entertainment throughout the two-day event, organized by the Casa D’Art collective. Catering on site.
L’événement Biennale de la céramique La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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