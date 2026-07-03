Informations pratiques

Moulins

Biennale des illustrateurs

Centre-ville Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-23

La Biennale des illustrateurs, c’est 8 expositions monographiques durant 11 jours dans des lieux patrimoniaux du quartier historique.

Des ateliers, des performances, des lectures, des spectacles et une librairie éphémère dans une dizaine de lieux.

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Centre-ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 59 54 04 lesmalcoiffes@orange.fr

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English :

The Illustrators? Biennial: 8 solo exhibitions over 11 days in heritage sites in the historic district.

Workshops, performances, readings, shows and an ephemeral bookshop in a dozen venues.

L’événement Biennale des illustrateurs Moulins a été mis à jour le 2026-07-31 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région