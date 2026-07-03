Biennale des illustrateurs Moulins
mercredi 23 septembre 2026 · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Biennale des illustrateurs
Centre-ville Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-23
La Biennale des illustrateurs, c’est 8 expositions monographiques durant 11 jours dans des lieux patrimoniaux du quartier historique.
Des ateliers, des performances, des lectures, des spectacles et une librairie éphémère dans une dizaine de lieux.
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Centre-ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 59 54 04 lesmalcoiffes@orange.fr
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English :
The Illustrators? Biennial: 8 solo exhibitions over 11 days in heritage sites in the historic district.
Workshops, performances, readings, shows and an ephemeral bookshop in a dozen venues.
L’événement Biennale des illustrateurs Moulins a été mis à jour le 2026-07-31 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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