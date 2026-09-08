Bienvenue à Fantômia !, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Informations pratiques

Bienvenue à Fantômia ! Samedi 12 septembre, 11h00 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

À mi-chemin entre le jeu de l’oie et le livre dont vous êtes le héros, ce projet imaginé par l’autrice de BD Lisa Lugrin se construit pas à pas, à plusieurs voix.

Ici, tout s’invente ensemble : les règles, les chemins, les récits, les images.

Au fil d’ateliers nomades — de la maraude à la Halte de nuit d’HAS en passant par la Bibliothèque Ceccano d’Avignon — les participant·es dessinent un monde à parcourir, un plateau XXL peuplé d’histoires, de détours et de possibles.

Un jeu comme un territoire collectif, où l’on avance, où l’on choisit, où l’on (se) raconte. Venez découvrir en avant-premiere ce jeu collectif grandeur nature!

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

Atelier jeu avec la bédéaste Lisa lugrain C’est pas du luxe ! Tout public