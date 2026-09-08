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Bienvenue à Fantômia !, Bibliothèque Ceccano, Avignon

samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Ceccano · Avignon

Bienvenue à Fantômia !, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Ceccano
Adresse
2bis rue Laboureur 84000 Avignon
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
Entrée libre et gratuite

Bienvenue à Fantômia ! Samedi 12 septembre, 11h00 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

À mi-chemin entre le jeu de l’oie et le livre dont vous êtes le héros, ce projet imaginé par l’autrice de BD Lisa Lugrin se construit pas à pas, à plusieurs voix.
Ici, tout s’invente ensemble : les règles, les chemins, les récits, les images.
Au fil d’ateliers nomades — de la maraude à la Halte de nuit d’HAS en passant par la Bibliothèque Ceccano d’Avignon — les participant·es dessinent un monde à parcourir, un plateau XXL peuplé d’histoires, de détours et de possibles.
Un jeu comme un territoire collectif, où l’on avance, où l’on choisit, où l’on (se) raconte. Venez découvrir en avant-premiere ce jeu collectif grandeur nature!

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)
Atelier jeu avec la bédéaste Lisa lugrain C’est pas du luxe ! Tout public

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