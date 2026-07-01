Bienvenue à la ferme – Cafés découverte 2026, Les Cerfs de la Fardellière, Chemillé-en-Anjou (49), Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Bienvenue à la ferme – Cafés découverte 2026 Jeudi 17 septembre, 14h00 Les Cerfs de la Fardellière, Chemillé-en-Anjou (49) Maine-et-Loire

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T17:00:00+02:00

Venez échanger avec un agriculteur adhérent sur son exploitation lors de nos « cafés-découverte »

Vous pourrez poser toutes vos questions, découvrir les avantages et les atouts à rejoindre le réseau Bienvenue à la ferme et bénéficier du retour d’expériences des producteurs. Vous aurez ainsi toutes les cartes en main pour décider de rejoindre les 10 000 agriculteurs accompagnés par la marque en France.

Premier réseau de vente directe et d’agritourisme de France, Bienvenue à la ferme vous offre une visibilité, des outils et des rendez-vous indispensables pour développer votre clientèle. Il répond à tous vos objectifs de diversification : ferme de découverte, ferme pédagogique, auberge, accueil à la ferme (gîtes, chambres d’hôtes, logements insolites, restauration, camping, etc.), vente à la ferme, drive, etc.

Rencontrez nos adhérents autour d’un café

10 septembre 2026 à 15 h : Espace Bienvenue à la ferme à la foire du Mans (72)

: Espace Bienvenue à la ferme à la foire du Mans (72) 17 septembre 2026 à 14 h : Les Cerfs de la Fardellière à Chemillé-en-Anjou (49)

: Les Cerfs de la Fardellière à Chemillé-en-Anjou (49) 25 septembre 2026 à 11 h : Boit’o zabeilles à Courbeveille (53)

: Boit’o zabeilles à Courbeveille (53) 28 septembre 2026 à 14 h : Graine d’Autise à Rives-D’Autise (85)

: Graine d’Autise à Rives-D’Autise (85) 1er octobre 2026 à 11 h : Ferme du Pré clos à Corcoué-sur-Logne (44)

Les Cerfs de la Fardellière, Chemillé-en-Anjou (49) 47.199638830121586, -0.5954088059857744 Chemillé-en-Anjou 49670 Valanjou Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIEThnXPtiBVEhB28HG9FVB1UMU0ySjJXVk00RVpKV1oyTEFISFNSTjJTUS4u »}] [{« link »: « https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire »}, {« link »: « https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/etre-accompagne/je-suis-agriculteur/toutes-nos-prestations/detail-de-la-prestation/adherer-a-bienvenue-a-la-ferme »}]

Vous souhaitez développer votre activité en circuit-courts/accueil à la ferme ?

© Hervé FABRE