Bienvenue à la retraite, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Bienvenue à la retraite 5 – 26 novembre, les jeudis Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T09:30:00+01:00 – 2026-11-05T12:30:00+01:00

Fin : 2026-11-26T09:30:00+01:00 – 2026-11-26T12:30:00+01:00

Pour aborder son passage à la retraite sereinement, pour prendre connaissance de ses droits et des démarches utiles à la retraite, pour prendre soin de soi et adopter des comportements favorables pour une meilleure santé, créer des liens, partager un moment convivial, générer de nouvelles envies.

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 99 79 39 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.asept-gironde.fr »}]

Atelier Asept

Parentalité : Asept