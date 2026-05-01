Bienvenue à nos amis Leuzois Gare Loudun

Loudun

Bienvenue à nos amis Leuzois

Gare Avenue de la Gare Loudun Vienne

Tarif : 38 – 38 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Samedi 23 mai à 15h Grand défilé entre l’ancienne gare de Loudun et l’Hôtel de Ville

Avec les Géants, les véhicules anciens loudunais, l’école municipale de musique de Loudun et la Royale Fanfare de Thieulain

Dimanche 24 mai à 19h Dîner du 65ème anniversaire à l’Espace Culturel René Monory (sur réservation)

Avec l’orchestre Plein feu et Cousin Traiteur .

Gare Avenue de la Gare Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 85 05

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English : Bienvenue à nos amis Leuzois

L’événement Bienvenue à nos amis Leuzois Loudun a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Pays Loudunais