Bienvenue à nos amis Leuzois Gare Loudun
Bienvenue à nos amis Leuzois Gare Loudun samedi 23 mai 2026.
Loudun
Bienvenue à nos amis Leuzois
Gare Avenue de la Gare Loudun Vienne
Tarif : 38 – 38 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Samedi 23 mai à 15h Grand défilé entre l’ancienne gare de Loudun et l’Hôtel de Ville
Avec les Géants, les véhicules anciens loudunais, l’école municipale de musique de Loudun et la Royale Fanfare de Thieulain
Dimanche 24 mai à 19h Dîner du 65ème anniversaire à l’Espace Culturel René Monory (sur réservation)
Avec l’orchestre Plein feu et Cousin Traiteur .
Gare Avenue de la Gare Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 85 05
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English : Bienvenue à nos amis Leuzois
L’événement Bienvenue à nos amis Leuzois Loudun a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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