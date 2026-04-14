Bienvenue au Moulin Richard !, Huilerie Richard, Nyons

Bienvenue au Moulin Richard ! 5 et 6 juin Huilerie Richard Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Immergez-vous dans l’atmosphère envoûtante du village de Nyons, où notre moulin à huile d’olive vous accueille pour une expérience sensorielle unique.

Le moulin à huile est situé dans le village de Nyons, en plein cœur des Baronnies Provençales, écrin pour l’olive noire depuis plus de 2000 ans. Nous y produisons donc l’huile d’olive de Nyons AOP conventionnelle ou bio, réalisée à partir de la célèbre olive “Tanche”, issue des oliviers de la zone géographique de Nyons. Cette dernière est également la reine de l’olive de bouche que nous confisons sur place.Visite toute l’année, du lundi au samedi

Visite guidée

Horaires :

Visite guidée toute l’année, du lundi au samedi.

Pas de réservation nécessaire, se présenter directement au moulin.

Huilerie Richard 69 avenue Frédéric Mistral 26110 Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Nyons est le berceau de la première huile d’olive AOP de France datant de 1994.

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