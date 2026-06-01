Issoudun

Bienvenue dans mon jardin au naturel

45 Route de Bourges Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Ce week-end, les jardiniers vous accueillent chez eux Les 13 et 14 juin, poussez les portillons, et laissez-vous inspirer par des passionnés qui cultivent leurs jardins sans produits chimiques, dans le respect de la biodiversité et de l’eau.

Le groupe folklorique La Rabouilleuse est né en 1953 avec pour but l’expression et la maintenance des traditions et coutumes du Berry. Depuis 1985, il fait vivre un bâtiment et un vaste parc, propriétés de la ville d’Issoudun14h à 18. On trouve dans ce jardin, du bâti traditionnel implanté au fil des années (boulangerie et four à pain, moulin à noix, huilerie de village, travail à bœufs, loge en pierres sèches…). On présente une collection de 64 plantes médicinales toutes originaires du Berry identifiées individuellement avec leurs propriétés et installées dans un ensemble de contenants en bois surélevés ; un autre espace est organisé en carrés thématiques (dont plantes tinctoriales utilisées pour teinter la laine filée sur place). Quelques fruitiers de variétés locales ont également…. .

45 Route de Bourges Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire

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English :

This weekend, gardeners welcome you to their homes: on June 13 and 14, push open the gates and let yourself be inspired by enthusiasts who cultivate their gardens without chemicals, respecting biodiversity and water.

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Issoudun a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY