Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de Claudine et Jean-Yves Brissac Loire Aubance dimanche 14 juin 2026.

Brissac Loire Aubance

Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de Claudine et Jean-Yves

42, route de Saumur Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Visite dans le cadre de l’événement national Bienvenue dans mon jardin au naturel

En entrant dans ce jardin de centre-bourg, on se laisse gagner par la tranquillité de cette ancienne ferme de tuffeau rénovée avec soin par les propriétaires. Une joyeuse harmonie règne les animaux sauvages utiles au jardin trouvent refuge dans les espaces enherbés, les murs en pierre… et peuvent se désaltérer aux divers points d’eau. Le potager et les nombreux massifs sont entretenus en quasi autosuffisance.

En présence d’un naturaliste du CPIE Loire Anjou, venez découvrir la diversité sauvage tant animale que végétale qui se cache dans cet espace privatif au travers d’une animation de 11h à 12h30. .

42, route de Saumur Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 77 30 contact@cpieloireanjou.fr

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English :

Visit as part of the national Bienvenue dans mon jardin au naturel event

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de Claudine et Jean-Yves Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2026-06-05 par Anjou tourisme & attractivité