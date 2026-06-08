Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de la Petite grange Villedieu-la-Blouère Beaupréau-en-Mauges samedi 13 juin 2026.

Beaupréau-en-Mauges

Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de la Petite grange

Villedieu-la-Blouère 19 Rue de la Faucherie Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Le temps d’un week-end, partez à la rencontre du jardin de votre voisin !

Dans une ambiance conviviale et familiale, les jardiniers de Bienvenue dans mon jardin au naturel vous accueilleront pour partager leurs trucs et astuces de jardinage sans produit chimique. Tous les jardins qui ouvrent leurs portes sont conduits au naturel mais ils sont différents, chacun étant le reflet d’une personne. Alors si vous vous posez des questions sur ce sujet, cet évènement est fait pour vous !

Après 2 ans d’observation du jardin pendant la rénovation de la maison pour mieux comprendre le fonctionnement naturel de l’endroit, l’aménagement du terrain a démarré il y a moins de 2 ans avec plusieurs objectifs entretenir ce grand espace avec des animaux (tout en pensant à leur nourriture et leur ombre), désimperméabiliser les sols, supprimer les haies de thuya remplacées par des essences locales, réutiliser les végétaux et les matériaux, déconnecter des gouttières pour récupérer l’eau et ainsi arroser les plantes et abreuver les animaux, création de massifs où se mélangent plantes d’ornement et sauvages, sans oublier quelques légumes pour se nourrir également. Ce jardin promet de belles choses et d’autres projets sont à venir !

A 14h30 le samedi , un naturaliste du CPIE Loire Anjou vous aidera à mieux comprendre le cycle de vie des fourmis dont certaines invasives bien présentes sur notre territoire.

Organisé avec le CPIE Loire Anjou. .

Villedieu-la-Blouère 19 Rue de la Faucherie Beaupréau-en-Mauges 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 77 30 contact@cpieloireanjou.fr

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English :

Spend a weekend exploring your neighbor?s garden!

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de la Petite grange Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges