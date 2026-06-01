Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de l’Erable La Renaudière Sèvremoine samedi 13 juin 2026.

Sèvremoine

Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de l’Erable

La Renaudière 5 l’Erable Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Le temps d’un week-end, partez à la rencontre du jardin de votre voisin !

Depuis plus de 10 ans maintenant, Olivier crée et aménage un jardin invitant à la balade entre potager, verger et espaces d’agrément. Il met les techniques de jardinage au naturel au service de ses 3 000 m² comme par exemple le non-travail du sol, le paillage, la rotation des cultures. Il favorise la présence des auxiliaires. A dessein, il laisse faire la nature… de manière soignée et ingénieuse. Autour d’un moment d’échanges, Olivier vous invite à venir piocher des idées. Il sèmera volontiers ses conseils d’aménagement, de déco, de choix de plantes afin que germe ensuite votre jardin.

Le broyeur de l’association Les Petits Ruisseaux sera également en présentation dans le jardin.

Stationnement dans le champ à l’entrée de la propriété.

Organisé avec le CPIE Loire Anjou. .

La Renaudière 5 l’Erable Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 77 30 contact@cpieloireanjou.fr

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English :

Spend a weekend exploring your neighbor?s garden!

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de l’Erable Sèvremoine a été mis à jour le 2026-06-05 par Pôle Tourisme ôsezMauges