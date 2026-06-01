Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de Yoann Montigné-sur-Moine Sèvremoine samedi 13 juin 2026.

Sèvremoine

Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de Yoann

Montigné-sur-Moine 11 la ratellerie Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Le temps d’un week-end, partez à la rencontre du jardin de votre voisin !

Ce jardin est en constante évolution depuis une vingtaine d’années au gré des acquisitions de parcelles attenantes au terrain, offrant une grande diversité d’espaces verger, poulailler, serre, zones ornementales et potager, qui s’entremêlent parfois. Le potager familial vise l’autosuffisance et tous les résidus végétaux sont gardés sur place et valorisés. Une partie du terrain est laissée en prairie sauvage, tandis que les vivaces et les plantes indigènes se mélangent au jardin d’ornement. Le paillage et les purins sont utilisés pour la culture des légumes et les massifs, et la récupération d’eau de pluie permet de limiter la consommation d’eau.

Encore un jardin inspirant à découvrir !

Organisé avec le CPIE Loire Anjou. .

Montigné-sur-Moine 11 la ratellerie Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 77 30 contact@cpieloireanjou.fr

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English :

Spend a weekend exploring your neighbor?s garden!

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de Yoann Sèvremoine a été mis à jour le 2026-06-05 par Pôle Tourisme ôsezMauges