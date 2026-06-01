Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de Louis Le Puiset-Doré Montrevault-sur-Èvre samedi 13 juin 2026.

Montrevault-sur-Èvre

Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de Louis

Le Puiset-Doré 1, place de l’Abbé Orthion Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Le temps d’un week-end, partez à la rencontre du jardin de votre voisin !

Dans une ambiance conviviale et familiale, les jardiniers de Bienvenue dans mon jardin au naturel vous accueilleront pour partager leurs trucs et astuces de jardinage sans produit chimique. Tous les jardins qui ouvrent leurs portes sont conduits au naturel mais ils sont différents, chacun étant le reflet d’une personne. Alors si vous vous posez des questions sur ce sujet, cet évènement est fait pour vous !

Louis a toujours été un précurseur et un passionné du vivant. Après une carrière de boulanger dans laquelle il a décidé de fabriquer des pains bio et d’utiliser le levain à l’ancienne, cette philosophie perdure à travers la culture de son jardin. L’herbe y pousse à foison entre les légumes, et la terre, non travaillée, est couverte avec différents végétaux tonte, foin, broyat, épluchures de légumes… afin de nourrir la faune du sol. Sa méthode lui permet de limiter les arrosages qu’il anticipe avec une capacité de 20 000 l de cuves. Ses fruits sont séchés grâce à un séchoir solaire (en démonstration). Pour Louis, il est important d’avoir une consommation responsable et des aliments de qualité !

Stationnement place de l’église.

Organisé avec le CPIE Loire Anjou. .

Le Puiset-Doré 1, place de l’Abbé Orthion Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 77 30 contact@cpieloireanjou.fr

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English :

Spend a weekend exploring your neighbor?s garden!

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de Louis Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges