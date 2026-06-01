Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin des Demoiselles Montrevault Montrevault-sur-Èvre

Montrevault-sur-Èvre

Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin des Demoiselles

Montrevault 2 Allée des Châtaigniers Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Le temps d’un week-end, partez à la rencontre du jardin de votre voisin !

Dans une ambiance conviviale et familiale, les jardiniers de Bienvenue dans mon jardin au naturel vous accueilleront pour partager leurs trucs et astuces de jardinage sans produit chimique. Tous les jardins qui ouvrent leurs portes sont conduits au naturel mais ils sont différents, chacun étant le reflet d’une personne. Alors si vous vous posez des questions sur ce sujet, cet évènement est fait pour vous !

Partis d’un jardin conventionnel il y a deux ans environ, Julie et Sébastien, le font évoluer au fil du temps afin d’en faire un lieu accueillant et nourricier aussi bien pour les humains que pour tous les autres habitants de ce petit havre de paix. La mise en pratique de méthodes plus naturelles comme la tonte différenciée leur permet d’observer de nouvelles espèces comme les demoiselles qui y ont trouvé refuge. Une haie constituée d’espèces d’arbustes variées et adaptées au climat local a remplacé une haie opaque pour une meilleure circulation des espèces. Des petits fruits complètent cette haie pour pouvoir réaliser de délicieuses confitures.

De 14h30 à 16h le samedi, une animation sur les tiques et les moustiques pour mieux comprendre leurs cycles de vie et les enjeux liés à ces espèces.

Organisé avec le CPIE Loire Anjou. .

Montrevault 2 Allée des Châtaigniers Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 77 30 contact@cpieloireanjou.fr

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English :

Spend a weekend exploring your neighbor?s garden!

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin des Demoiselles Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-06-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges