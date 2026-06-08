Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de Martine et Marc La Chapelle-du-Genêt Beaupréau-en-Mauges dimanche 14 juin 2026.

Beaupréau-en-Mauges

Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de Martine et Marc

La Chapelle-du-Genêt 28 Rue du Pré de la Mare Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Le temps d’un week-end, partez à la rencontre du jardin de votre voisin !

Dans une ambiance conviviale et familiale, les jardiniers de Bienvenue dans mon jardin au naturel vous accueilleront pour partager leurs trucs et astuces de jardinage sans produit chimique. Tous les jardins qui ouvrent leurs portes sont conduits au naturel mais ils sont différents, chacun étant le reflet d’une personne. Alors si vous vous posez des questions sur ce sujet, cet évènement est fait pour vous !

Dans ce petit jardin de lotissement ouvert sur la nature environnante, Martine et Marc nous montrent que l’on peut préserver la planète tout en se nourrissant sainement. Ils y cultivent de nombreux légumes, des fruitiers et visent l’autonomie alimentaire. Mais c’est aussi un refuge pour la petite faune sauvage avec de multiples abris (orties, tas de pierres, bois mort, bassin, tonte différenciée…). Les massifs sont recouverts de broyat et le potager est paillé presque toute l’année, le travail du sol y est réduit au minimum. Les gouttières de la maison sont déconnectées pour alimenter des cuves de récupération pour l’arrosage du jardin.

Organisé avec le CPIE Loire Anjou. .

La Chapelle-du-Genêt 28 Rue du Pré de la Mare Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 77 30 contact@cpieloireanjou.fr

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English :

Spend a weekend exploring your neighbor?s garden!

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de Martine et Marc Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges