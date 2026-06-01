Bienvenue dans mon jardin au naturel le Jardin du Beau Chaillac
Bienvenue dans mon jardin au naturel le Jardin du Beau Chaillac samedi 13 juin 2026.
Chaillac
Bienvenue dans mon jardin au naturel le Jardin du Beau
1 Le Beau Chaillac Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Ce week-end, les jardiniers vous accueillent chez eux Les 13 et 14 juin, poussez les portillons, et laissez-vous inspirer par des passionnés qui cultivent leurs jardins sans produits chimiques, dans le respect de la biodiversité et de l’eau.
Aménagé en différents mini-jardins , le jardin d’Annie et Lionel regorge de surprises ! Au fil d’un parcours d’environ 1,5 km, vous pourrez découvrir un potager et deux grandes serres de 400 m2, un verger, une mare, des prairies sauvages, un espace boisé… Côté potager et verger, là encore, de nombreuses variétés, quelquefois méconnues et originaires de tous les continents, sont cultivées avec soin pour égayer les assiettes. Ce n’est sans doute pas un hasard si le jardin d’Annie et Lionel est situé au lieu-dit Le Beau ! Tout au long de votre visite, vous découvrirez également de nombreuses créations artistiques tontines, plessis, labyrinthes, mais aussi mais aussi sculptures, peintures… .
1 Le Beau Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 info@cpiebrenne.org
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English :
The operation Welcome to my natural garden , The gardens are different but, one criterion unites them: all are maintained without pesticide! the operation Welcome to my natural garden is organized by the CPIE. Visit of the gardens commented and accompanied by the owner.
L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel le Jardin du Beau Chaillac a été mis à jour le 2026-06-08 par Destination Brenne
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