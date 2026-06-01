Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin du domaine de la Crapaudine Rosnay samedi 13 juin 2026.

Rosnay

Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin du domaine de la Crapaudine

13 Route de Le Blanc Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 10:50:00

fin : 2026-06-14 18:50:00

Date(s) :

2026-06-13

Ce week-end, les jardiniers vous accueillent chez eux Les 13 et 14 juin, poussez les portillons, et laissez-vous inspirer par des passionnés qui cultivent leurs jardins sans produits chimiques, dans le respect de la biodiversité et de l’eau.

Le jardin du domaine de la Crapaudine, créé il y a une vingtaine d’années, possède aujourd’hui de nombreuses essences devenues majestueuses. Il s’organise selon un plan qui délimite de vastes espaces ouverts et boisés d’espèces indigènes contrastant avec des espaces clos formant des chambres de végétation. Les unes dédiées à une collection d’hydrangeas, de rosiers, un jardin de buis taillés, les autres offrant un verger composé de fruitiers greffés, d’un passage couvert support de différentes variétés de petits fruits et d’un potager. Le jardin dispose d’une pêcherie et de bassins abritant diverses espèces végétales et animales aquatiques. .

13 Route de Le Blanc Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 info@cpiebrenne.fr

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English :

The Bienvenue dans mon jardin au naturel operation organized by the CPIE Brenne Berry on June 14 and 15, 2025 on the theme of Preserving our health, our water and the environment also aims to create links between local residents.

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin du domaine de la Crapaudine Rosnay a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY