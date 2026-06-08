Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin du Parc de Beaupréau Rue de la Juiverie Beaupréau-en-Mauges samedi 13 juin 2026.

Beaupréau-en-Mauges

Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin du Parc de Beaupréau

Rue de la Juiverie Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le temps d’un week-end, partez à la rencontre du jardin de votre voisin !

Dans une ambiance conviviale et familiale, les jardiniers de Bienvenue dans mon jardin au naturel vous accueilleront pour partager leurs trucs et astuces de jardinage sans produit chimique. Tous les jardins qui ouvrent leurs portes sont conduits au naturel mais ils sont différents, chacun étant le reflet d’une personne. Alors si vous vous posez des questions sur ce sujet, cet évènement est fait pour vous !

Sur cette parcelle communale de 8 000 m² idéalement située dans le parc de Beaupréau, plusieurs structures mettent la main à la terre avec des techniques culturales variées l’Échappée verte, le CATTP de Cholet ainsi qu’un collectif de jardiniers bénévoles. Ce dernier vous présentera leur mission produire des légumes sains et de saison pour les bénéficiaires de l’Aide alimentaire. Les plants et graines sont principalement issus d’invendus de jardinerie ou, produits dans la serre rénovée, et les parcelles sont paillées pour limiter les arrosages. Les bénéficiaires sont invités à participer afin de créer du lien social. Ce lieu est donc avant tout un espace convivial et de partage dans un cadre magnifique. Deux personnes de l’Échappée verte seront également présentes pour présenter leurs parcelles.

Stationnement et entrée du Parc à l’arrière de la mairie déléguée de Beaupréau.

Organisé avec le CPIE Loire Anjou. .

Rue de la Juiverie Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 77 30 contact@cpieloireanjou.fr

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English :

Spend a weekend exploring your neighbor?s garden!

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin du Parc de Beaupréau Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges