Bienvenue dans mon Jardin au Naturel Les jardins partagés de La Séguinière La Séguinière samedi 13 juin 2026.

La Séguinière

Bienvenue dans mon Jardin au Naturel Les jardins partagés de La Séguinière

Moulin de La Cour La Séguinière Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Créés en 2013 par la commune pour répondre aux besoins des habitants qui ne possèdent pas de terrains cultivables chez eux, ces jardins partagés sont fondés sur le respect de l’environnement. Aussi, des techniques de jardinage au naturel sont appliquées et développées au gré des années: paillage, apport de compost, engrais verts, jachère, arrosage manuel limité…

En 2020, un raccordement à un puits communal a été réalisé afin d’amener de l’eau potable jusqu’aux parcelles, sans puiser dans la Moine.

En 2025, plusieurs améliorations notables, dont un composteur en andains facilitant la gestion des apports de végétaux et contribuant à enrichir les sols. Aujourd’hui, ces jardins continuent d’incarner un bel esprit de partage et de vivre-ensemble: un lieu où la nature se cultive autant que la convivialité.

Stationnement au parking du site du moulin de la cour (fléché), le jardin se trouve à droite de la passerelle en traversant la Moine. .

Moulin de La Cour La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 77 30 contact@cpieloireanjou.fr

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L’événement Bienvenue dans mon Jardin au Naturel Les jardins partagés de La Séguinière La Séguinière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Choletais