Diffusion matchs de la coupe du Monde La Séguinière mardi 16 juin 2026.

La Séguinière

Diffusion matchs de la coupe du Monde

rue Pasteur La Séguinière Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 21:00:00

fin : 2026-06-16 23:00:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-26

A Saint Christophe du bois, certains matchs de la France sont retransmis sur écran géant.

-16 juin > salle des fêtes

-26 juin > club-house .

rue Pasteur La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 92 51 mairie@saint-christophe-du-bois.fr

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English :

L’événement Diffusion matchs de la coupe du Monde La Séguinière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Choletais