Diffusion matchs de la coupe du Monde La Séguinière
Diffusion matchs de la coupe du Monde La Séguinière mardi 16 juin 2026.
La Séguinière
Diffusion matchs de la coupe du Monde
rue Pasteur La Séguinière Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 21:00:00
fin : 2026-06-16 23:00:00
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-26
A Saint Christophe du bois, certains matchs de la France sont retransmis sur écran géant.
-16 juin > salle des fêtes
-26 juin > club-house .
rue Pasteur La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 92 51 mairie@saint-christophe-du-bois.fr
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English :
L’événement Diffusion matchs de la coupe du Monde La Séguinière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme du Choletais
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