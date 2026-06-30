Bienvenue en Bourbonnais Lapalisse
lundi 5 octobre 2026 · Lapalisse
Informations pratiques
Lapalisse
Bienvenue en Bourbonnais
salle de la grenette lapalisse Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 18:30:00
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-10-05
Film documentaire Allier » Sologne Bourbonnaise » en présence du réalisateur Franck Pizon
Buvette CinéPalice
.
salle de la grenette lapalisse Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 07 21 61
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English :
Documentary film from the Allier region, “Sologne Bourbonnaise,” featuring director Franck Pizon
Cin%E9Palice Refreshment Stand
L’événement Bienvenue en Bourbonnais Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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