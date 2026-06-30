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AGENDA · Lapalisse

Bienvenue en Bourbonnais Lapalisse

lundi 5 octobre 2026 · Lapalisse

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
salle de la grenette lapalisse
Ville
03120 Lapalisse
Département
Allier
Tarif

Lapalisse

Bienvenue en Bourbonnais

salle de la grenette lapalisse Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 18:30:00
fin : 2026-10-05

Date(s) :
2026-10-05

Film documentaire Allier  » Sologne Bourbonnaise » en présence du réalisateur Franck Pizon
Buvette CinéPalice
  .

salle de la grenette lapalisse Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 07 21 61 

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English :

Documentary film from the Allier region, “Sologne Bourbonnaise,” featuring director Franck Pizon
Cin%E9Palice Refreshment Stand

L’événement Bienvenue en Bourbonnais Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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