Informations pratiques

Lapalisse

Bienvenue en Bourbonnais

salle de la grenette lapalisse Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 18:30:00

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-05

Film documentaire Allier » Sologne Bourbonnaise » en présence du réalisateur Franck Pizon

Buvette CinéPalice

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salle de la grenette lapalisse Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 07 21 61

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English :

Documentary film from the Allier region, “Sologne Bourbonnaise,” featuring director Franck Pizon

Cin%E9Palice Refreshment Stand

L’événement Bienvenue en Bourbonnais Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du pays de Lapalisse