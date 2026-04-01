Bière, vin & coquillages Chemin Du vieux Sulauze Istres

Istres

Bière, vin & coquillages

Dimanche 26 avril 2026 de 12h à 15h. Chemin Du vieux Sulauze Brasserie de Sulauze Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 12:00:00

fin : 2026-04-26 15:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Dégustation de bière, vin et coquillages, avec la cuisine du Pointu.

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Chemin Du vieux Sulauze Brasserie de Sulauze Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 71 72 65 91

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English :

Beer, wine and shellfish tasting, with cuisine from Le Pointu.

L’événement Bière, vin & coquillages Istres a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Istres