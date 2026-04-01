Bière, vin & coquillages Chemin Du vieux Sulauze Istres
Bière, vin & coquillages Chemin Du vieux Sulauze Istres dimanche 26 avril 2026.
Istres
Bière, vin & coquillages
Dimanche 26 avril 2026 de 12h à 15h. Chemin Du vieux Sulauze Brasserie de Sulauze Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 12:00:00
fin : 2026-04-26 15:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Dégustation de bière, vin et coquillages, avec la cuisine du Pointu.
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Chemin Du vieux Sulauze Brasserie de Sulauze Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 71 72 65 91
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English :
Beer, wine and shellfish tasting, with cuisine from Le Pointu.
L’événement Bière, vin & coquillages Istres a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Istres
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