BIG BAND Canet-en-Roussillon
samedi 27 mars 2027 · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Canet-en-Roussillon
BIG BAND
3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-27 20:30:00
fin : 2027-03-27 22:30:00
Date(s) :
2027-03-27
Avec les musiciens du Big Band, sous la direction de Christophe Fournié, et la participation au piano de l’artiste invité, Philippe Léogé.
Un excellent soliste qui a le sens de l’équilibre des nappes sonores et des couleurs. C’est le résultat d’un travail acharné où la cohésion, l’envie de jouer, l’assimilation de toute la tradition du Jazz sont au rendez-vous. Martial Solal
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3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 60
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English :
Featuring the Big Band musicians, conducted by Christophe Fournié, with guest artist Philippe Léogé on piano.
An excellent soloist with a keen sense of balance between soundscapes and tonal colors. This is the result of tireless work in which cohesion, a passion for playing, and a deep understanding of the entire jazz tradition come together. Martial Solal
L’événement BIG BAND Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-08-10 par MAIRIE CANET
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