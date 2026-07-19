BIG BANG Festival Rouen
samedi 28 novembre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
BIG BANG Festival
Place des Arts Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-28
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-28
Programme et réservations à partir du 24 novembre
Deux jours festifs de spectacles et d’animations
Un week-end entier pour explorer les coulisses de l’Opéra et découvrir le monde fascinant de la création, de la musique et du théâtre voilà ce que propose le BIG BANG Festival.
Dans tous les espaces du Théâtre des Arts, dans le cocon chaleureux d’une loge ou dans le vaste univers de la grande salle, spectacles et animations attendent petits et grands. Alors, laissez-vous porter par ce que nos artistes vous proposent, gardez grands ouverts les yeux et les oreilles, et embarquez dans cette odyssée vibrante, vivante et palpitante en notre compagnie. Un voyage fantastique au pays de l’imagination, sans escale, et pour toute la famille.
Attachez vos ceintures !
Collaboration Zonzo Compagnie .
Place des Arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr
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English : BIG BANG Festival
L’événement BIG BANG Festival Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité
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