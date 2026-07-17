Big Bang Happy Days des enfants, Opéra de Lille, Lille

Informations pratiques

Big Bang Happy Days des enfants 21 et 22 novembre Opéra de Lille Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T12:15:00+01:00 – 2026-11-21T18:30:00+01:00

Fin : 2026-11-22T10:45:00+01:00 – 2026-11-22T17:00:00+01:00

C’est un joyeux week-end qui attend les enfants et leurs familles à l’Opéra de Lille ! Avec la complicité de l’irrésistible Zonzo Compagnie, l’ensemble du bâtiment se transforme en un labyrinthe d’aventures musicales hautes en couleur. Spectacles bigarrés, installations sonores, jeu de piste et ateliers ludiques réjouiront tous les amateurs d’expériences insolites !

Le programme détaillé sera disponible environ 3 semaines à l’avance sur le site de l’Opéra.

Certaines propositions sont payantes et nécessitent une réservation. Les billets au tarif unique de 3 € sont accessibles environ 15 jours à l’avance.

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/content »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/big-bang-happy-days-des-enfants-5/ »}]

Festival d’aventures musicales pour la jeunesse

© Simon Gosselin