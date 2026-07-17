Big Bang Happy Days des enfants, Opéra de Lille, Lille
samedi 21 novembre 2026 · Opéra de Lille · Lille
Informations pratiques
Big Bang Happy Days des enfants 21 et 22 novembre Opéra de Lille Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T12:15:00+01:00 – 2026-11-21T18:30:00+01:00
Fin : 2026-11-22T10:45:00+01:00 – 2026-11-22T17:00:00+01:00
C’est un joyeux week-end qui attend les enfants et leurs familles à l’Opéra de Lille ! Avec la complicité de l’irrésistible Zonzo Compagnie, l’ensemble du bâtiment se transforme en un labyrinthe d’aventures musicales hautes en couleur. Spectacles bigarrés, installations sonores, jeu de piste et ateliers ludiques réjouiront tous les amateurs d’expériences insolites !
Le programme détaillé sera disponible environ 3 semaines à l’avance sur le site de l’Opéra.
Certaines propositions sont payantes et nécessitent une réservation. Les billets au tarif unique de 3 € sont accessibles environ 15 jours à l’avance.
Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/content »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/big-bang-happy-days-des-enfants-5/ »}]
Festival d’aventures musicales pour la jeunesse
© Simon Gosselin
À voir aussi à Lille (Nord)
- Alzamün – La Folie Continue #3, Maison Folie Moulins, Lille 17 juillet 2026
- « Qui veut la peau de Roger Rabbit ? » en ciné plein air !, Le Grand Sud, Lille 18 juillet 2026
- Atelier DJ pour kids • Comala Radio, Gare Saint Sauveur, Lille 18 juillet 2026
- Balade sauvage : des plantes à déguster !, Parc de la Citadelle, Lille 18 juillet 2026
- Infamous Bal – Lille Centre, Place du Théâtre et Grand-Place, Lille 18 juillet 2026