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Big Bang Happy Days des enfants, Opéra de Lille, Lille

samedi 21 novembre 2026 · Opéra de Lille · Lille

Big Bang Happy Days des enfants, Opéra de Lille, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Lieu
Opéra de Lille
Adresse
Place du théâtre, 59800 Lille
Ville
59800 Lille
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Big Bang Happy Days des enfants 21 et 22 novembre Opéra de Lille Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T12:15:00+01:00 – 2026-11-21T18:30:00+01:00
Fin : 2026-11-22T10:45:00+01:00 – 2026-11-22T17:00:00+01:00

C’est un joyeux week-end qui attend les enfants et leurs familles à l’Opéra de Lille ! Avec la complicité de l’irrésistible Zonzo Compagnie, l’ensemble du bâtiment se transforme en un labyrinthe d’aventures musicales hautes en couleur. Spectacles bigarrés, installations sonores, jeu de piste et ateliers ludiques réjouiront tous les amateurs d’expériences insolites !

Le programme détaillé sera disponible environ 3 semaines à l’avance sur le site de l’Opéra.
Certaines propositions sont payantes et nécessitent une réservation. Les billets au tarif unique de 3 € sont accessibles environ 15 jours à l’avance.

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Festival d’aventures musicales pour la jeunesse

© Simon Gosselin

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