BIG FISH (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse

Toulouse

BIG FISH (CINÉMA EN PLEIN AIR)

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 22:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Une soirée film en plein air, ça vous tente ?

Synopsis

Les poignantes retrouvailles d’un père et de son fils. Le premier est mourant et le second vient à son chevet pour l’écouter raconter l’histoire un rien abracadabrante de sa vie. L’ampleur épique des contes pour un récit intime des plus touchants. Une ville secrète où les chaussures sont interdites, un cirque ambulant aux couleurs chatoyantes, des chanteuses siamoises au cœur de la Corée, mais aussi une sorcière, un géant, une sirène et un loup-garou. Pourquoi raconte-t-on des histoires et pour qui ? Tim Burton a, semble-t-il, trouvé la réponse.

Tim Burton, 2003. USA. 125 min. Coul. DCP. VOSTF. 7.5 .

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10

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English :

How about an open-air film evening?

L’événement BIG FISH (CINÉMA EN PLEIN AIR) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE