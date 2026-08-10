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AGENDA · Nice

Bigflo & Oli Palais Nikaïa Nice

jeudi 5 novembre 2026 · Palais Nikaïa · Nice

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Palais Nikaïa
Adresse
163 boulevard du Mercantour
Ville
06200 Nice
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
45 45 77

Nice

Bigflo & Oli

Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes

Tarif : 45 – 45 – 77 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:00:00
fin : 2026-11-05 20:00:00

Date(s) :
2026-11-05

Bigflo & Oli annoncent Karma, leur 5e album, symbole d’un retour aux sources après plus de 10 ans de carrière.
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Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 98 29 99  info@nikaia.fr

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English : Bigflo & Oli

Bigflo & Oli announce *Karma*, their fifth album, which marks a return to their roots after more than 10 years in the business.

L’événement Bigflo & Oli Nice a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

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