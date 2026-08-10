Bigflo & Oli Palais Nikaïa Nice
jeudi 5 novembre 2026 · Palais Nikaïa · Nice
Informations pratiques
Nice
Bigflo & Oli
Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Alpes-Maritimes
Tarif : 45 – 45 – 77 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:00:00
fin : 2026-11-05 20:00:00
Date(s) :
2026-11-05
Bigflo & Oli annoncent Karma, leur 5e album, symbole d’un retour aux sources après plus de 10 ans de carrière.
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Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 98 29 99 info@nikaia.fr
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English : Bigflo & Oli
Bigflo & Oli announce *Karma*, their fifth album, which marks a return to their roots after more than 10 years in the business.
L’événement Bigflo & Oli Nice a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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