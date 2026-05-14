BIGGER Parvis de la Mairie du 11e Arrdt. PARIS

Sur scène, un corps hors norme défie les codes de la danse et les lois de la physique. Danseur et chorégraphe, Sofiane Chalal l’assume sans ambages : « On me rencontre deux fois, comme si mon corps prenait toute la place, même la mienne ». Cette dualité presque schizophrène entre sa vie sur scène et sa vie à la ville est le sujet de cette performance qui est tirée de son premier solo, Ma part d’ombre.

Presqu’un rite initiatique, où il est question de sujets très personnels, donc universels : le corps comme allié et ennemi, et le paradoxe, parfois stimulant, parfois douloureux, entre ce que nous percevons de nous-mêmes et ce que voient les autres. Sofiane Chalal les aborde avec beaucoup de sensibilité, et une gestuelle caractéristique qui charrie à la fois la puissance du hip-hop et la fragilité du mime. Aussi à l’aise dans les battles que dans les théâtres, il bouscule toutes les idées reçues et ne rentre dans aucune case. Il se met ici à nu dans cette proposition et explore à sa manière singulière et intuitive la position de l’artiste et la façon dont la scène le transforme.

En savoir plus sur le spectacle :

Dans le cadre de la 30e édition du Festival Onze Bouge, toujours ! le HIP-HOP est à l’honneur avec le chorégraphe et danseur Sofiane Chalal.

Le jeudi 28 mai 2026

de 19h00 à 19h35

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-28T22:35:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T19:00:00+02:00_2026-05-28T19:35:00+02:00

Parvis de la Mairie du 11e Arrdt. 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

https://www.festivalonze.org/ onze@festivalonze.org https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/



Afficher la carte du lieu Parvis de la Mairie du 11e Arrdt. et trouvez le meilleur itinéraire

