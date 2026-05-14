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BIGGER Parvis de la Mairie du 11e Arrdt. PARIS

BIGGER Parvis de la Mairie du 11e Arrdt. PARIS

BIGGER Parvis de la Mairie du 11e Arrdt. PARIS jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Parvis de la Mairie du 11e Arrdt.

Adresse : 12 Place Léon Blum

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif : <p></p>

Sur scène, un corps hors norme défie les codes de la danse et les lois de la physique. Danseur et chorégraphe, Sofiane Chalal l’assume sans ambages : « On me rencontre deux fois, comme si mon corps prenait toute la place, même la mienne ». Cette dualité presque schizophrène entre sa vie sur scène et sa vie à la ville est le sujet de cette performance qui est tirée de son premier solo, Ma part d’ombre.

Presqu’un rite initiatique, où il est question de sujets très personnels, donc universels : le corps comme allié et ennemi, et le paradoxe, parfois stimulant, parfois douloureux, entre ce que nous percevons de nous-mêmes et ce que voient les autres. Sofiane Chalal les aborde avec beaucoup de sensibilité, et une gestuelle caractéristique qui charrie à la fois la puissance du hip-hop et la fragilité du mime. Aussi à l’aise dans les battles que dans les théâtres, il bouscule toutes les idées reçues et ne rentre dans aucune case. Il se met ici à nu dans cette proposition et explore à sa manière singulière et intuitive la position de l’artiste et la façon dont la scène le transforme.

En savoir plus sur le spectacle :

Dans le cadre de la 30e édition du Festival Onze Bouge, toujours ! le HIP-HOP est à l’honneur avec le chorégraphe et danseur Sofiane Chalal.
Le jeudi 28 mai 2026
de 19h00 à 19h35
gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-28T22:35:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T19:00:00+02:00_2026-05-28T19:35:00+02:00

Parvis de la Mairie du 11e Arrdt. 12 Place Léon Blum  75011 PARIS
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