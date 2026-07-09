Biglo et Oli Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges
samedi 3 octobre 2026 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Biglo et Oli Zénith de Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 45 – 45 – 77 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 22:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Concert.
Bigflo & Oli annoncent Karma, leur 5e album, symbole d’un retour aux sources après plus de 10 ans de carrière rythmés par les succès et le travail acharné. Un projet rap pur, frontal et sincère, dans la lignée des freestyles percutants dévoilés tout au long de l’année 2025.
Karma sortira le 13 mars et est déjà disponible en précommande. Cet album ouvre un nouveau chapitre live une tournée événement dans toute la France, en Belgique, en Suisse.
Durée 2h environ. .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine shop@bleucitron.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Biglo et Oli Zénith de Limoges
L’événement Biglo et Oli Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Rap Symphonique Il était une fois Marseille Festival 1001 Notes Limoges 15 juillet 2026
- Festival 1001 Notes Patinoire de Limoges Limoges 15 juillet 2026
- La maison de mes rêves (7-12 ans), Quartier de la Cité, Limoges 15 juillet 2026
- Atelier enfant 7-12 ans La maison de mes rêves Limoges 15 juillet 2026
- Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet : de 6 à 10 ans, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges 15 juillet 2026