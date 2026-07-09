Biglo et Oli Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Biglo et Oli Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 45 – 45 – 77 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Concert.

Bigflo & Oli annoncent Karma, leur 5e album, symbole d’un retour aux sources après plus de 10 ans de carrière rythmés par les succès et le travail acharné. Un projet rap pur, frontal et sincère, dans la lignée des freestyles percutants dévoilés tout au long de l’année 2025.

Karma sortira le 13 mars et est déjà disponible en précommande. Cet album ouvre un nouveau chapitre live une tournée événement dans toute la France, en Belgique, en Suisse.

Durée 2h environ. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine shop@bleucitron.net

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English : Biglo et Oli Zénith de Limoges

L’événement Biglo et Oli Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Limoges Métropole