Bigre Thionville
mardi 9 février 2027 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Bigre
30 boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2027-02-09 20:00:00
fin : 2027-02-09 22:00:00
Date(s) :
2027-02-09
Il était une fois, aujourd’hui, trois petites chambres de bonnes haut perchées sous les toits qui dominent Paris. Un gros homme, un grand maigre et une blonde pulpeuse sont voisins de couloir.
L’histoire serait joliment romantique si ces trois hurluberlus n’avaient comme particularité de tout rater. Absolument tout. Les catastrophes s’enchaînent, les gags pleuvent, tandis que ces trois fantoches s’accrochent à tout ce qui ressemble à l’amour, à la vie ou à l’espoir.
Grâce à une machinerie digne du grand guignol, les objets volent, les corps valdinguent et tout l’étage est chahuté par divers incendies, fuites, tempêtes et autres sinistres délirants qui finissent en un chaos étourdissant. Attachants au possible, risibles et irrésistibles, nos trois anti-héros nous hallucinent autant qu’ils nous font pleurer… de rire.Tout public
30 .
30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr
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English :
Once upon a time—today, that is—there were three small maids’ rooms perched high up under the rooftops overlooking Paris. A fat man, a tall, skinny guy, and a voluptuous blonde are neighbors down the hall.
The story would be quite romantic if these three oddballs didn’t have a knack for messing everything up. Absolutely everything. Disasters follow one after another, gags come thick and fast, while these three clowns cling to anything that resembles love, life, or hope.
Thanks to a series of gags worthy of the Grand Guignol, objects fly through the air, bodies are flung about, and the entire floor is thrown into chaos by various fires, leaks, storms, and other wild disasters that culminate in dizzying chaos. As endearing as can be, hilarious, and irresistible, our three anti-heroes amaze us just as much as they make us cry—with laughter.
L’événement Bigre Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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