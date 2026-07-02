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Bilal Al Nemr, Grand-Théâtre, Salon Boireau, Bordeaux

dimanche 17 janvier 2027 · Grand-Théâtre, Salon Boireau · Bordeaux

Bilal Al Nemr, Grand-Théâtre, Salon Boireau, Bordeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 17 janvier 2027
Fin
dimanche 17 janvier 2027
Lieu
Grand-Théâtre, Salon Boireau
Adresse
Place de la comédie, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Bilal Al Nemr Dimanche 17 janvier 2027, 19h00 Grand-Théâtre, Salon Boireau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-17T19:00:00+01:00 – 2027-01-17T20:20:00+01:00
Fin : 2027-01-17T19:00:00+01:00 – 2027-01-17T20:20:00+01:00

Musique de chambre I Voix
Le prodige syrien du violon, engagé dans le dialogue des cultures et des musiques, propose un concert sans frontières. Aux côtés d’un ensemble aux horizons divers (dont la soprano et cheffe d’orchestre Barbara Hannigan), Bilal Alnemr propose un programme qui chante l’harmonie des mondes et la paix entre les peuples. Le mystique estonien Arvo Pärt y dialogue avec le poète afghan et jeune réfugié Abdullah Jan Nazari. 

Avec le soutien d’Élisabeth Wilmers

Programme
Arvo Pärt, Fratres pour quatuor, percussion et violon solo
Golfam Khayam, I am not a tale to be told pour soprano, quatuor à corde, piano, flûte (Texte de Abdullah Jan Nazari)
Solhi Al Wadi, Sonate pour violon et piano n° 2 en la mineur
Hooshyar Khayam, Abr pour soprano, quatuor à corde et piano
Benjamin Attahir, En ce printemps, oh mon ami pour oud, violon, quatuor à cordes et percussion. 
Bohuslav Martinů, Promenades H. 274 pour flûte, violon & piano
Texte de Ahmed Shamlou, chanté en français et perse.

En savoir plus

Grand-Théâtre, Salon Boireau Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/700335-bilal-alnemr »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-bilal-al-nemr-86271 »}]
Barbara Hannigan Musique de chambre

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