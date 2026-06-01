Bilal Alnemr, violon & Jonathan Ware, piano | Les Flâneries Musicales Chapelle Saint-Joseph Reims
Bilal Alnemr, violon & Jonathan Ware, piano | Les Flâneries Musicales Chapelle Saint-Joseph Reims jeudi 25 juin 2026.
Reims
Bilal Alnemr, violon & Jonathan Ware, piano | Les Flâneries Musicales
Chapelle Saint-Joseph 177 Rue des Capucins Reims Marne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Tout public
Du Poème Mystique de Bloch aux rythmes plus âpres de Bartók et Enescu, le jeune violoniste Franco-Syrien Bilal Alnemr et son complcie Jonathan Ware au piano dessinent un itinéraire fascinant à travers l’Europe de l’Est.
Un voyage où s’entrelacent ferveur, tension et énergie populaire, interprète par un duo aussi talentueux qu’engagé. .
Chapelle Saint-Joseph 177 Rue des Capucins Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Bilal Alnemr, violon & Jonathan Ware, piano | Les Flâneries Musicales
L’événement Bilal Alnemr, violon & Jonathan Ware, piano | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
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