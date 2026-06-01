Bilal Alnemr, violon & Jonathan Ware, piano | Les Flâneries Musicales Chapelle Saint-Joseph Reims jeudi 25 juin 2026.

Reims

Bilal Alnemr, violon & Jonathan Ware, piano | Les Flâneries Musicales

Chapelle Saint-Joseph 177 Rue des Capucins Reims Marne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Tout public

Du Poème Mystique de Bloch aux rythmes plus âpres de Bartók et Enescu, le jeune violoniste Franco-Syrien Bilal Alnemr et son complcie Jonathan Ware au piano dessinent un itinéraire fascinant à travers l’Europe de l’Est.

Un voyage où s’entrelacent ferveur, tension et énergie populaire, interprète par un duo aussi talentueux qu’engagé. .

Chapelle Saint-Joseph 177 Rue des Capucins Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bilal Alnemr, violon & Jonathan Ware, piano | Les Flâneries Musicales

L’événement Bilal Alnemr, violon & Jonathan Ware, piano | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès