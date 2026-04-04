BILAL HASSANI – BILA HASSANI L’AUTRE CANAL Nancy
BILAL HASSANI – BILA HASSANI L’AUTRE CANAL Nancy jeudi 3 décembre 2026.
BILAL HASSANI – BILA HASSANI Début : 2026-12-03 à 20:30. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
L’AUTRE CANAL BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 Nancy 54
À voir aussi à Nancy (54)
- Spectacle Je suis la bête Nancy 8 avril 2026
- DINGUERIE ! L’AUTRE CANAL Nancy 9 avril 2026
- La Dame de Shanghai, Cameo Commanderie, Nancy 9 avril 2026
- FEMI KUTI L’AUTRE CANAL Nancy 10 avril 2026
- La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Les agrumes à table un dîner insolite Centre des Congrès Prouvé Nancy 10 avril 2026