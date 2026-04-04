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BILAL HASSANI – BILA HASSANI L’AUTRE CANAL Nancy

BILAL HASSANI – BILA HASSANI L’AUTRE CANAL Nancy

BILAL HASSANI – BILA HASSANI L’AUTRE CANAL Nancy jeudi 3 décembre 2026.

Lieu : L'AUTRE CANAL

Adresse : BOULEVARD D'AUSTRASIE -

Ville : 54000 Nancy

Département : 54

Début : 2026-12-03

Fin : 2026-12-03

Heure de début : 20:30

BILAL HASSANI – BILA HASSANI Début : 2026-12-03 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

L’AUTRE CANAL BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 Nancy 54

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