Bilal Hassani + CHÉRI 6PAR4 Laval

Informations pratiques

Laval

Bilal Hassani + CHÉRI

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : 20 – 20 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:30:00

fin : 2026-12-06 01:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Bilal hassani, 26 ans, auteur-compositeur, interprète, comédien et producteur, partage son quotidien avec plus de 3 millions de fans fidèles à travers le monde.

Il est le symbole d’une nouvelle génération et porte haut les valeurs de tolérance, d’acceptation, d’amour de soi et de respect pour tous et toutes. Passionné par la musique, Bilal Hassani débute sa carrière artistique en participant à l’émission The Voice Kids en 2015, puis en publiant des reprises sur sa chaîne YouTube. Il rassemble rapidement une large communauté avec laquelle il partage son quotidien, en portant haut les valeurs de tolérance, de respect et d’acceptation de soi. En 2019, il représente la France à l’Eurovision avec la chanson Roi, un hymne à l’acceptation de soi coécrit avec le groupe de pop Madame Monsieur. La même année, il sort son premier album Kingdom et remporte le NRJ Music Award de la Révélation francophone de l’année, ainsi qu’un Olympia Award pour sa première tournée. Bilal Hassani poursuit son parcours musical avec deux autres albums et une mixtape, dont Théorème, produit par le musicien Grand Marnier, membre du groupe Yelle. Son clip Fais le vide est sacré clip de l’année aux MTV France Music Video Awards 2020. En 2021, il marque l’histoire de l’émission Danse avec les stars en devenant la première personnalité en Europe à danser avec un partenaire du même sexe. Ses prestations, saluées pour leur technicité et leur puissance scénique, le mènent jusqu’en finale. Toujours en quête de nouvelles formes d’expression artistique, il a^irme désormais sa volonté d’explorer le champ cinématographique. Il décroche son premier rôle dans Les Reines du drame d’Alexis Langlois, présenté à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes 2024. Il sera prochainement à l’affiche de Nino dans la nuit réalisé par Laurent Micheli et adapté du roman de Simon et Capucine Johannin. .

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com

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English :

Bilal Hassani, 26, a singer-songwriter, performer, actor, and producer, shares his daily life with more than 3 million loyal fans around the world.

L’événement Bilal Hassani + CHÉRI Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME