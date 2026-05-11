Tours

Bilal Hassani

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27 19:30:00

fin : 2026-11-27 23:30:00

Date(s) :

2026-11-27

Bilal Hassani, 25 ans, auteur-compositeur, interprète, comédien et producteur, partage son quotidien avec plus de 3 millions de fans fidèles à travers le monde.

Bilal Hassani, 25 ans, auteur-compositeur, interprète, comédien et producteur, partage son quotidien avec plus de 3 millions de fans fidèles à travers le monde. Il est le symbole d’une nouvelle génération et porte haut les valeurs de tolérance, d’acceptation, d’amour de soi et de respect pour tous. Bilal figure parmi les 20 personnalités LGBTQ+ les plus influentes au monde selon Vanity Fair. Il a été nommé personnalité de l’année 2021 par le magazine français Têtu.

Considéré comme une icône pop par le magazine Les Inrockuptibles, Bilal Hassani a 3 Albums et 1 Mixtape à son actif. Son dernier album, Théorème, a été produit par le roi de la pop française, GrandMarnier du groupe Yelle. 20 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Bilal Hassani, 25, singer-songwriter, actor and producer, shares his daily life with over 3 million loyal fans around the world.

L’événement Bilal Hassani Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37