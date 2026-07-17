BIM Brass : concert-apéro, Archives départementales du Tarn-et-Garonne, Montauban

Informations pratiques

BIM Brass : concert-apéro Dimanche 20 septembre, 11h30 Archives départementales du Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Concert-apéro

À l’heure de l’apéritif, installez-vous dans le jardin arboré des Archives pour profiter d’un intermède musical et convivial avec BIM Brass, une mini-fanfare née de l’amour du jazz traditionnel de La Nouvelle-Orléans.

Entre swing, ferveur, joie et nostalgie, les cinq musiciens feront revivre l’atmosphère entraînante des rues de La Nouvelle-Orléans dans les années 1920.

Des planches apéritives seront proposées par un food-truck. Que vous fassiez une pause entre deux découvertes ou que vous veniez spécialement pour le concert, laissez-vous emporter par ce voyage musical.

Concert proposé en partenariat avec l’association Le Rio.

Archives départementales du Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e dragon, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie +33563034618 http://www.archives82.fr

Concert-apéro

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