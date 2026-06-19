BINGO CARITATIF Montpellier
BINGO CARITATIF Montpellier samedi 27 juin 2026.
Montpellier
BINGO CARITATIF
12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Édition du Bingo Caritatif au profit du projet humanitaire Les Origos
Équipage Les Origosses avec @europraid 2026
Édition du Bingo Caritatif au profit du projet humanitaire Les Origos
Équipage Les Origosses avec @europraid 2026
8000 km et 20 pays d’Europe
22 jours du 1er au 22 août 2026
Projet humanitaire 70kg de fournitures scolaires de joie à distribuer
Sur réservation .
12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 85 45 32 57
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English : BINGO CARITATIF
Charity Bingo Event to Benefit the Les Origos Humanitarian Project
Les Origosses Team with @europraid 2026 ??
L’événement BINGO CARITATIF Montpellier a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT MONTPELLIER
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