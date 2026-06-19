Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

BINGO CARITATIF Montpellier

BINGO CARITATIF Montpellier samedi 27 juin 2026.

Adresse : 12 Rue du Pila Saint Gély

Ville : 34000 Montpellier

Département : Hérault

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Montpellier

BINGO CARITATIF

12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Édition du Bingo Caritatif au profit du projet humanitaire Les Origos
Équipage Les Origosses avec @europraid 2026
Édition du Bingo Caritatif au profit du projet humanitaire Les Origos
Équipage Les Origosses avec @europraid 2026

8000 km et 20 pays d’Europe
22 jours du 1er au 22 août 2026
Projet humanitaire 70kg de fournitures scolaires de joie à distribuer

Sur réservation   .

12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 85 45 32 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BINGO CARITATIF

Charity Bingo Event to Benefit the Les Origos Humanitarian Project
Les Origosses Team with @europraid 2026 ??

L’événement BINGO CARITATIF Montpellier a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT MONTPELLIER

À voir aussi à Montpellier (Hérault)