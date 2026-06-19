Montpellier

BINGO CARITATIF

12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Édition du Bingo Caritatif au profit du projet humanitaire Les Origos

Équipage Les Origosses avec @europraid 2026

Édition du Bingo Caritatif au profit du projet humanitaire Les Origos

Équipage Les Origosses avec @europraid 2026

8000 km et 20 pays d’Europe

22 jours du 1er au 22 août 2026

Projet humanitaire 70kg de fournitures scolaires de joie à distribuer

Sur réservation .

12 Rue du Pila Saint Gély Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 85 45 32 57

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English : BINGO CARITATIF

Charity Bingo Event to Benefit the Les Origos Humanitarian Project

Les Origosses Team with @europraid 2026 ??

L’événement BINGO CARITATIF Montpellier a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT MONTPELLIER