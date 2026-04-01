Haguenau

Bingo-Jeux

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 16:30:00

fin : 2026-04-26 19:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Nous t’avons préparé un BINGO pour que tu puisses gagner plein de cadeaux tout en prenant ton goûter et/ou en sirotant ta bière !

Nous t’avons préparé un BINGO pour que tu puisses gagner plein de cadeaux tout en prenant ton goûter et/ou en sirotant ta bière !

Tu auras droit à 2-3 grilles à chaque session de jeux.

Il est prévu environ 3-4 sessions de tirages.

Comme d’habitude pour accéder à l’animation

2 euros d’accès au jeu + consommations

(Psst On ne fait pas payer les grilles ! )

À gagner: PLEIIIIN de lots !!!

– des JEUX DE SOCIÉTÉ

– des verres à bière

– des ardoises

– des puzzles

Et une réduction sur pleiiiin de produits à la carte !

L’animation débutera à 17h.

Nous demandons aux participants d’arriver vers 16h30 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Alors à vos stylos, prêts ? COCHEZ !

Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements !

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !

[L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ; à consommer avec modération.] .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We’ve set up a BINGO for you to win lots of prizes while you enjoy your snack and/or your beer!

L’événement Bingo-Jeux Haguenau a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau