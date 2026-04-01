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Bingo-Jeux Haguenau

Bingo-Jeux Haguenau dimanche 26 avril 2026.

Adresse : 5 rue du Maréchal Joffre

Ville : 67500 Haguenau

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Haguenau

Bingo-Jeux

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26 16:30:00
fin : 2026-04-26 19:30:00

Date(s) :
2026-04-26

Nous t’avons préparé un BINGO pour que tu puisses gagner plein de cadeaux tout en prenant ton goûter et/ou en sirotant ta bière !
Nous t’avons préparé un BINGO pour que tu puisses gagner plein de cadeaux tout en prenant ton goûter et/ou en sirotant ta bière !

Tu auras droit à 2-3 grilles à chaque session de jeux.
Il est prévu environ 3-4 sessions de tirages.
Comme d’habitude pour accéder à l’animation
2 euros d’accès au jeu + consommations
(Psst On ne fait pas payer les grilles ! )

À gagner: PLEIIIIN de lots !!!
– des JEUX DE SOCIÉTÉ
– des verres à bière
– des ardoises
– des puzzles
Et une réduction sur pleiiiin de produits à la carte !

L’animation débutera à 17h.
Nous demandons aux participants d’arriver vers 16h30 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.
Alors à vos stylos, prêts ? COCHEZ !
Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements !
Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !
[L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ; à consommer avec modération.]   .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47  lamauvaisejoueuse67@gmail.com

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English :

We’ve set up a BINGO for you to win lots of prizes while you enjoy your snack and/or your beer!

L’événement Bingo-Jeux Haguenau a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau

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