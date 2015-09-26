AGENDA · Pacé
Bingo musical Totems Pacé
samedi 26 septembre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
Bingo musical Totems Pacé Samedi 26 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit – Réservation conseillée
Venez tester vos connaissances musicales lors d’un blind test revisité
Venez tester vos connaissances musicales lors d’un blind test revisité.
Samedi 26 septembre à 15h.
Réservation conseillée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-26T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-26T16:30:00.000+02:00
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http://www.totems.bzh/
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10
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