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AGENDA · Pacé

Bingo musical Totems Pacé

samedi 26 septembre 2026 · Totems · Pacé

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Totems
Adresse
12 Chemin de la Métairie - 35740 Pacé
Ville
35740 Pacé
Département
Ille-et-Vilaine

Bingo musical Totems Pacé Samedi 26 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Venez tester vos connaissances musicales lors d’un blind test revisité

Venez tester vos connaissances musicales lors d’un blind test revisité.
Samedi 26 septembre à 15h.
Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-26T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-26T16:30:00.000+02:00

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http://www.totems.bzh/  

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10


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