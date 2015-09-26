Informations pratiques

Bingo musical Totems Pacé Samedi 26 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Venez tester vos connaissances musicales lors d’un blind test revisité

Venez tester vos connaissances musicales lors d’un blind test revisité.

Samedi 26 septembre à 15h.

Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-26T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-26T16:30:00.000+02:00

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http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



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