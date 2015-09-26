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AGENDA · Pacé

Bingo musical, Totems, Pacé

samedi 26 septembre 2026 · Totems · Pacé

Bingo musical, Totems, Pacé

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Totems
Adresse
12 Chemin de la Métairie - 35740 Pacé
Ville
35740 Pacé
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit - Réservation conseillée

Bingo musical Samedi 26 septembre, 15h00 Totems Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00

Venez tester vos connaissances musicales lors d’un blind test revisité.
Samedi 26 septembre à 15h.
Réservation conseillée.

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh
Venez tester vos connaissances musicales lors d’un blind test revisité

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