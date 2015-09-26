Bingo musical, Totems, Pacé

Informations pratiques

Bingo musical Samedi 26 septembre, 15h00 Totems Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00

Venez tester vos connaissances musicales lors d’un blind test revisité.

Samedi 26 septembre à 15h.

Réservation conseillée.

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh

Venez tester vos connaissances musicales lors d’un blind test revisité