Felletin

Bingo-pasto: à la découverte des viandes pastorales

Felletin Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 11:30:00

fin : 2026-09-25 12:30:00

Date(s) :

2026-09-25

A l’occasion du marché de Felletin, participez au Bingo des viandes et apprenez à différencier les viandes.

Informations au 06 66 90 54 82.

Offert par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin. .

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 90 54 82

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English : Bingo-pasto: à la découverte des viandes pastorales

L’événement Bingo-pasto: à la découverte des viandes pastorales Felletin a été mis à jour le 2026-05-25 par PNR Millevaches en Limousin