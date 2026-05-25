Bingo-pasto: à la découverte des viandes pastorales Felletin
Bingo-pasto: à la découverte des viandes pastorales Felletin vendredi 25 septembre 2026.
Felletin
Bingo-pasto: à la découverte des viandes pastorales
Felletin Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 11:30:00
fin : 2026-09-25 12:30:00
Date(s) :
2026-09-25
A l’occasion du marché de Felletin, participez au Bingo des viandes et apprenez à différencier les viandes.
Informations au 06 66 90 54 82.
Offert par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin. .
Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 90 54 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bingo-pasto: à la découverte des viandes pastorales
L’événement Bingo-pasto: à la découverte des viandes pastorales Felletin a été mis à jour le 2026-05-25 par PNR Millevaches en Limousin
À voir aussi à Felletin (Creuse)
- Cirque Bidon Un théâtre d’art et de poésie Felletin 3 juin 2026
- Fête patronale de Felletin Felletin 13 juin 2026
- L’épopée diamantaire au bord de l’eau, l’épopée diamantaire, Felletin 27 juin 2026
- Cuisinons ensemble la brebis du plateau Médiathèque Felletin 10 juillet 2026
- Fête du vin Felletin 13 juillet 2026