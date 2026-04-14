Bioblitz Campus Ouest 2026, Campus Villejean, Rennes

Bioblitz Campus Ouest 2026 29 et 30 mai Campus Villejean Ille-et-Vilaine

Entrée libre – inscription conseillée (voir lien)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T14:00:00+02:00 – 2026-05-29T22:59:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

2e édition du BioBlitz des campus de l’Ouest rennais

Un inventaire « éclair » participatif, ouvert à tous

L’Université Rennes 2, l’EHESP, l’Université de Rennes et l’Institut Agro Rennes-Angers organisent la 2e édition du BioBlitz des campus de l’Ouest rennais le vendredi 29 et samedi 30 mai 2026 en partenariat avec Rennes Ville et Métropole et la STAR.

Pendant 48 heures, cet inventaire participatif de la faune et la flore mobilisera étudiants, personnels et partenaires autour d’un objectif commun : mieux connaître pour mieux préserver.

Au programme

Vendredi 29 mai de 9h à 17h : Réservé à la communauté universitaire et aux scolaires

: Réservé à la communauté universitaire et aux scolaires Vendredi 29 mai à partir de 20h30 : Tout public, inventaire des papillons de nuit et chauves-souris, conférence, astronomie… sur le campus de l’Institut Agro Rennes-Angers.

: Tout public, inventaire des papillons de nuit et chauves-souris, conférence, astronomie… sur le campus de l’Institut Agro Rennes-Angers. Samedi 30 mai de 9h à 17h : Tout public.

Encadrés par des spécialistes, les participants pourront :

observer les espèces animales et végétales

apprendre à les identifier

contribuer à la collecte de données scientifiques

Aucun prérequis n’est nécessaire.

===========

Pourquoi organiser un BioBlitz ?

Les données recueillies serviront à :

comprendre quelles espèces vivent sur nos campus

suivre leur évolution dans le temps

adapter l’entretien des espaces verts

développer des aménagements plus favorables à la nature

Le BioBlitz contribue ainsi concrètement aux actions menées pour rendre les campus plus durables, plus résilients et plus respectueux du vivant.

Campus Villejean Campus Santé Villejean Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.univ-rennes2.fr/form/inscriptions-dd-1 »}, {« type »: « email », « value »: « biodiversite@univ-rennes.fr »}]

Inventaire participatif de la biodiversité sur les campus universitaires de l’Ouest rennais biodiversité transition

CRICDD