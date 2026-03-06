Biologie des poissons du Lignon Tence
samedi 19 décembre 2026.
Début : 2026-12-19 09:00:00
fin : 2026-12-19 12:00:00
2026-12-19
La truite fario sauvage, le vairon, le goujon et surprise avec Albert Vallet. Ouvert à tous.
Office de tourisme Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
Wild fario trout, minnow, gudgeon and surprise with Albert Vallet. Open to all.
