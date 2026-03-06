Biologie des poissons du Lignon

Office de tourisme Tence Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 09:00:00

fin : 2026-12-19 12:00:00

Date(s) :

2026-12-19

La truite fario sauvage, le vairon, le goujon et surprise avec Albert Vallet. Ouvert à tous.

.

Office de tourisme Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wild fario trout, minnow, gudgeon and surprise with Albert Vallet. Open to all.

L’événement Biologie des poissons du Lignon Tence a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon