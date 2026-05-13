BioMeTrix JASS CLUB PARIS Paris
BioMeTrix JASS CLUB PARIS Paris vendredi 19 juin 2026.
« La biométrie existe depuis bien longtemps. Vers 500 av.J.C., les empreintes digitales servaient de moyen d’authentification pour les transactions commerciales babyloniennes sur les tables d’argile. Fin 19eme, des contrats étaient signés en Inde pour construire des routes. Juste après, un policier français (A. Bertillon) se sert de la biométrie pour identifier et classer les criminels. Aujourd’hui, ce sont les smartphones, les cartes de paiement, et à l’aéroport que l’on vit l’explosion de cette technologie.
Pourquoi je vous parle de cela ? Pour passer le temps en se cultivant…
La musique ? Qu’allons-nous jouer ? Ah oui, ok.
Comme la biométrie, nous nous regarderons, nous nous écouterons, nous nous toucherons par le biais des rythmes et des sons. En effet, mes camarades et moi-même pouvons nous « re-connaître » mutuellement et cela juste avec…l’ouïe. Les outils seront modernes tels que les samples hip hop, jungle, technoïdes et cybernétiques. Quelques thèmes fuseront afin de souder le tout. Et je compte sur l’invention permanente des musiciens incroyables qui seront sur scène aussi rapides qu’un circuit électronique ! Bzzz ! »
— signé Médéric Collignon, un artiste à suivre sauf s’il vous demande d’arrêter.
Médéric Collignon / trompette
Christophe Monniot / saxophone
Philippe Bussonnet / basse
Venez écouter « BiOmeTriX », fermez les yeux, en espérant que la reconnaissance biométrique sonore fonctionne et nous rassure…
Le vendredi 19 juin 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-19T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T19:30:00+02:00_2026-06-19T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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