Biôwa (La destinée), Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Biôwa (La destinée) Samedi 13 mars 2027, 18h30 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-13T18:30:00+01:00 – 2027-03-13T19:30:00+01:00

Fin : 2027-03-13T18:30:00+01:00 – 2027-03-13T19:30:00+01:00

AAH ! LES DÉFERLANTES !, FESTIVAL DÉDIÉ À LA FRANCOPHONIE DU 9 AU 20 MARS 2027

À la croisée de la musique live et de la bande dessinée, Biôwa (La Destinée) est né de la rencontre entre les musiciens béninois du BIM – Bénin International Musical – et du dessinateur Fabien Toulmé.

Ayédou, jeune Béninois, rêve de devenir musicien, mais la tradition l’appelle à devenir prêtre vaudou. Voyage musical singulier entre modernité et tradition, Biôwa retrace son histoire et nous entraine au Bénin, entre héritage familial, désir d’émancipation et culture vaudou.

Sur scène, les cinq musiciens mêlent chants et rythmes traditionnels, riffs de guitare, sonorités urbaines de Cotonou, ambiances de marché, tandis que les planches dessinées s’animent…

Un spectacle vibrant porté par l’énergie des musiciens, vocalistes et danseurs du BIM.

Au‑delà d’un concert, un périple musical coloré dans un Bénin actuel et ancestral.

Fabien Toulmé : scénariste, illustrateur, coloriste, Jimmy Bellah : guitare acoustique, batterie, percussion, chant, Brigitte Amessiamey : chant, percussions, Emile Totin : percussions, chant, Babatoundé Boni Obinti : basse, chant, percussions, Yaovi Emmanuel Atcho : guitare, chant, percussions, Jérôme Ettinger et Jed Robin : direction artistique, Axel Vanlerberghe : conception Video

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 BD-concert jeune public

Fabien Toulmé