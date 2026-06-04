Birds On A Wire Concert Musiques Actuelles Saline royale Arc-et-Senans
Birds On A Wire Concert Musiques Actuelles Saline royale Arc-et-Senans dimanche 31 janvier 2027.
Arc-et-Senans
Birds On A Wire Concert Musiques Actuelles
Saline royale D17 Arc-et-Senans Doubs
Tarif : 37 – 37 – 37 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31 17:00:00
fin : 2027-01-31
Date(s) :
2027-01-31
Birds On A Wire + 1ère partie
Née de la rencontre entre Rosemary Standley, voix emblématique de Moriarty, et Dom La Nena, violoncelliste et chanteuse franco-brésilienne, Birds on a Wire propose un univers aux mille nuances, mêlant créations originales, reprises rock, pop et trésors issus de folklores méconnus.
Depuis maintenant 14 ans, ce duo nomade cultive une alchimie singulière, transformant chaque morceau en une création poétique et épurée. De Violeta Parra à Leonard Cohen, en passant par Jacques Brel, les deux artistes réinventent un répertoire sans frontières tissant des liens entre les époques et les continents. En 2025, elles ouvrent un nouveau chapitre musical avec l’album ‘Nuées ardentes’ où les titres de The Cure, Bronski Beat ou Barbara se suspendent à leurs ailes pour un voyage sonore intemporel, porté par un dialogue vocal et instrumental délicat. .
Saline royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Birds On A Wire Concert Musiques Actuelles
L’événement Birds On A Wire Concert Musiques Actuelles Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-06-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Arc-et-Senans (Doubs)
- Ciné concert Microcosmos, le peuple de l’herbe Saline royale Arc-et-Senans 13 juin 2026
- Match Coupe du Monde 2026 France Sénégal Aux Trois Coups Arc-et-Senans 16 juin 2026
- Tempus Floris Le temps de la fleur Saline royale Arc-et-Senans 20 juin 2026
- Tournoi fléchettes Aux trois coups Arc-et-Senans 20 juin 2026
- Match Coupe du Monde 2026 France Norvège Aux Trois Coups Arc-et-Senans 26 juin 2026