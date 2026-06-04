Birds On A Wire Concert Musiques Actuelles Saline royale Arc-et-Senans

Arc-et-Senans

Birds On A Wire Concert Musiques Actuelles

Saline royale D17 Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 37 – 37 – 37 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-31 17:00:00

fin : 2027-01-31

Date(s) :

2027-01-31

Birds On A Wire + 1ère partie

Née de la rencontre entre Rosemary Standley, voix emblématique de Moriarty, et Dom La Nena, violoncelliste et chanteuse franco-brésilienne, Birds on a Wire propose un univers aux mille nuances, mêlant créations originales, reprises rock, pop et trésors issus de folklores méconnus.

Depuis maintenant 14 ans, ce duo nomade cultive une alchimie singulière, transformant chaque morceau en une création poétique et épurée. De Violeta Parra à Leonard Cohen, en passant par Jacques Brel, les deux artistes réinventent un répertoire sans frontières tissant des liens entre les époques et les continents. En 2025, elles ouvrent un nouveau chapitre musical avec l’album ‘Nuées ardentes’ où les titres de The Cure, Bronski Beat ou Barbara se suspendent à leurs ailes pour un voyage sonore intemporel, porté par un dialogue vocal et instrumental délicat. .

Saline royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

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English : Birds On A Wire Concert Musiques Actuelles

L’événement Birds On A Wire Concert Musiques Actuelles Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-06-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)