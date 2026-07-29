Projection du reportage une randonnée 100% déconnectée Aux Trois Coups Arc-et-Senans
vendredi 28 août 2026 · Aux Trois Coups · Arc-et-Senans
Informations pratiques
Arc-et-Senans
Projection du reportage une randonnée 100% déconnectée
Aux Trois Coups 4 Grande Rue Arc-et-Senans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Et si l’on déconnectait pour mieux se reconnecter ?
En partant d’un constat simple — nous touchons notre téléphone en moyenne 250 fois par jour — Benoît, Éloi et François se sont lancé un défi un peu fou partir deux jours en randonnée sans téléphone, sans montre connectée, loin des notifications et des écrans.
Mais l’aventure a rapidement pris une autre dimension réaliser une randonnée à la fois déconnectée et décarbonée, en parcourant près de 90 km grâce à la seule force de leurs jambes, de leur humour et des rencontres faites en chemin.
Une expérience humaine, sportive et inspirante qui questionne notre rapport au numérique, au voyage et aux autres.
Venez découvrir leur reportage et partager cette aventure hors connexion, qui prouve qu’il est possible de voyager du pas de sa porte jusqu’au bout du monde grâce aux liens humains. .
Aux Trois Coups 4 Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com
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English : Projection du reportage une randonnée 100% déconnectée
L’événement Projection du reportage une randonnée 100% déconnectée Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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